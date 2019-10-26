Овечкин прервал результативную серию из девяти матчей

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата НХЛ. В ходе встречи столичная команда проигрывала канадскому клубу со счётом 1:5, но сумела не только восстановить равновесие, но и одержать победу в серии буллитов.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями и прервал серию из девяти матчей с набранными очками. Лидер столичной команды неизменно набирал баллы за результативность, начиная со встречи с «Даллас Старз», которая состоялась 9 октября. В девяти предыдущих матчах 34-летний россиянин забросил восемь шайб и отдал четыре результативные передачи.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 13 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (9+5) очков.