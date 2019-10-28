У Малкина обнаружили американское гражданство

Юрист Дмитрий Мачихин, оказывавший сопровождение бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, сообщил о наличии американского гражданства у российского хоккеиста.
«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (партнеров Малкина по бизнесу. — Sport24) напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе. Только Денис и Антон — все решения принимались ими и от его имени», — цитирует Мачихин Sports.ru.
Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное в поддержку России и президента страны Владимира Путина форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.