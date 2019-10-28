Лидер сборной России оказался гражданином США 

Юрист Дмитрий Мачихин заявил о наличии у российского хоккеиста Евгения Малкина гражданства США.
Информация о наличии у Малкина американского гражданства появилась в статье-расследовании о блокчейн-бизнесе хоккеиста. Мачихин оформлял пакет документов для участников бизнеса.
«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (участники проекта) напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкина», — сказал юрист.
Агент Малкина Геннадий Ушаков в разговоре с РИА «Новости» выразил недоумение из-за интереса СМИ к теме наличия у лидера сборной России по хоккею гражданства США.
«Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?», — сказал Ушаков.
Евгений Малкин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» с 2006 года.