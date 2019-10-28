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Опасный бизнес: у Малкина нашли американский паспорт 

Газета.Ru 3 часа назад
Опасный бизнес: у Малкина нашли американский паспорт
Фото: РИА Новости
У хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина обнаружили американское гражданство. Паспорт США ему понадобился для вложения в бизнес. При этом 33-летний форвард является членом символической команды Putin Team, которую Александр Овечкин создал для поддержки президента России Владимира Путина.
У нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина обнаружили американское гражданство. О том, что у 33-летнего воспитанника магнитогорского хоккея есть паспорт США, стало известно после расследования интернет-портала Sports.ru, в котором рассказывается о бизнесе, с которым имеет дело Малкин. В материале говорится, что несколько лет назад хоккеист стал инвестором одной из компаний, целью которой является развитие виртуальной реальности в финансовой сфере. Формально блокчейн относится к транзакциям в различных криптовалютах, и эта технология по сути является составляющей в платежной системе «Биткойн».
О том, что Малкин вложился в данный бизнес, говорил сам хоккеист еще в феврале 2018 года.
«Основатели так горели проектом, что я поверил в команду раньше, чем в идею, а когда увидел прототип, все сомнения отпали», — цитировало хоккеиста принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
В результате журналистского расследования выяснилось, что компания, в которую Малкин инвестировал около $4 млн, по сути развалилась, не получив никакой прибыли, а сейчас к ней готовятся коллективные иски. И хотя форвард «Питтсбурга», по всей видимости, оказался жертвой мошенников, из-за провального бизнес-проекта может серьезно пострадать его репутация. Что касается лиц, которым доверился россиянин, то, согласно данным Sports.ru, ими являются его близкие знакомые, в том числе и бывшие в прошлом хоккеисты, чьи карьеры в профессиональном спорте не удались.
Однако в процессе расследования деятельности компании Малкина выяснилось, что у российского хоккеиста имеется паспорт гражданина США.
Американское гражданство стало для Евгения одним из обязательных условий для вложения в блокчейн-бизнес. Для заключения сделки хоккеисту потребовалось собрать несколько документов, среди которых числился и паспорт США. Сам факт наличия его у Малкина раскрыл юрист Дмитрий Мачихин, который был одним из тех, кто вел данную сделку и являлся помощником форварда сборной России.
«О Малкине стало известно, когда мы собирали пакет документов. В ходе сделки возник вопрос в том числе и про гражданства всех ее участников. Оказалось, что в проекте числится один гражданин США. Им оказался Малкин. Я узнал об этом, когда мне пришел загранпаспорт Евгения, хотя сам он в офис ни разу не приезжал. Все решения за него принимали другие люди от его же имени», — цитирует юриста Sports.ru.
Сам Малкин никаких комментариев по данному поводу не дал, а его агент Геннадий Ушаков не подтвердил и не опроверг факт наличия у 33-летнего форварда иностранного гражданства, заявив, что «это никого не должно волновать».
В 2004 году «Питтсбург» выбрал Малкина в первом раунде драфта под общим вторым номером. Через два года воспитанник магнитогорского «Металлурга» подписал контракт с «пингвинами», за которых выступает и по сей день — только в сезоне-2012/13 он был вынужден вернуться в «Магнитку» из-за локаута в НХЛ. Сейчас же Малкин является альтернативным капитаном «Питтсбурга», с которым он трижды выигрывал Кубок Стэнли (в 2009, 2016 и 2017 годах). Учитывая, что в США Евгений проживает со своей семьей уже более десятка лет, факт наличия американского гражданства у него не является удивительным, однако внимание к этому оказалось приковано из-за политической позиции хоккеиста:
в 2017 году он объявил о вступлении в команду, созданную в поддержку президента России Владимира Путина, — Putin Team.
Данную кампанию поддерживают многие известные российские спортсмены, в числе которых есть и хоккеисты, — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, — и другие прославленные отечественные атлеты: фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, обладательница двух золотых медалей Игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бронзовый призер Олимпиады-2012 по баскетболу Виталий Фридзон и шахматист Сергей Карякин.
Что касается Малкина, то недавно в интервью «Матв ТВ» он открыто высказался в поддержку действующего российского правительства, в том числе и резко выразившись в адрес своего соотечественника и форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, критиковавшего российские власти.
«Путин — всегда интеллигентный, он с чувством юмора. Ведет себя достойно. Он — лицо России. Как человека я его очень уважаю. Конечно, у Путина свое видение ситуации. Где-то он может не замечать ошибки. Но народ проголосовал за него. Он — президент. Его стоит уважать», — говорил Малкин.
Именно эта позиция Евгения на фоне сложных отношений между Россией и США вызвала волну негодования после того, как стало известно об американском паспорте хоккеиста. Так, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев обвинил Малкина в лицемерии.
«Я не понимаю, что такое двойное гражданство. Человек принадлежит той стране, в которой он родился, живет. Мне сложно это комментировать, нужно спросить самого Малкина. Это и Putin Team, и бойня себя в грудь. Двойные стандарты? Получается так, и мне это непонятно, это ханжество и лицемерие», — цитирует Плющева Sport24.
При этом в хоккейной среде есть и альтернативное мнение, согласно которому наличие второго гражданства — в данном случае американского — не должно провоцировать критику со стороны общественности. Например, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что Малкин имеет полное право не рассказывать о своих делах вне ледового катка.
«Наоборот, здорово, что гражданин Америки состоит в Putin Team. В ситуации с Евгением ничего такого страшного нет», — заявил он.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» после 12 игр занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 14 баллами. Евгений Малкин провел только два матча, в которых отметился одним голом. Во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» он получил травму и приступит к работе с общей группой не ранее середины ноября.
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Теги:
Хоккей , Статьи , Александр Кожевников , Григорий Березкин , Виталий Фридзон , Евгений Малкин , Владимир Плющев , Александр Овечкин , Геннадий Ушаков , Сергей Карякин , Артемий Панарин , Дмитрий Мачихин , Елена Исинбаева , Илья Ковальчук , Владимир Путин , Евгений Плющенко , Металлург , Правительство РФ , СБОРНАЯ РОССИИ , Sports.ru
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