Малкин объяснил американское гражданство

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин объяснил, для чего ему нужно американское гражданство.

По словам хоккеиста, паспорт гражданина США позволяет ему и его семье «справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, социальных и бытовых вопросах» в стране, где он находится 9 месяцев в году.

Малкин признался, что спекуляции в СМИ относительно наличия у него американского гражданства были ему неприятны.

«Но обиды я ни на кого не держу. Возможно, все это из-за плохой информированности и негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте», — приводит его слова «Интерфакс».

Хоккеист также заверил, что у него и в мыслях не было отказаться от российского паспорта или начать выступать за сборную США по хоккею.