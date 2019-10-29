«Америка — мой второй дом»: Малкин о скандале с гражданством США

Знаменитый хоккеист Евгений Малкин , входящий в движение Putin Team, впервые высказался о наличии у себя американского паспорта. Спортсмен назвал США своим вторым домом и заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы иметь двойное гражданство, которое он также оформил своему сыну.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин переживает крайне напряженный отрезок в жизни.

В самом начале регулярного чемпионата сезона-2019/20 игрок в очередной раз получил серьезную травму (теперь — мягких тканей ноги) и до сих пор не может принимать участие в официальных матчах. А теперь, помимо спортивного кризиса, его настиг и репутационный.

28 октября в результате расследования Sports.ru о провалившемся стартапе, в который вложился Малкин, стало известно, что он имеет гражданство США, о котором ранее ничего не рассказывал.

При этом хоккеист входит в общественное движение Putin Team и этой осенью дал большое интервью, где поддержал президента России и заочно поспорил с другой отечественной звездой НХЛ Артемием Панариным , который периодически подвергает критике российскую власть.

Агент хоккеиста Геннадий Ушаков вчера отказался прямо отвечать на вопросы СМИ о наличии у его клиента американского паспорта, заявив, что это «не должно никого волновать».

Что касается стартапа, из-за поддержки которого Малкин «засветил» свое гражданство США — проект так и не запустился, хоккеист потерял инвестиции на сумму около $4 млн, многие люди, работавшие в этой компании, длительное время не получали зарплату и в итоге прекратили свою деятельность. В настоящее время готовят иски, и выходит, что Малкин может стать одним из фигурантов дела.

По окончании очередной тренировки форварда в составе «Питтсбурга» американские журналисты задали хоккеисту несколько острых вопросов.

— Нет, — резко прервал Малкин.

— Забудьте об этом. Это просто мусор. Мне такое не нравится.

Однако на вопросы о гражданстве США хоккеист все же ответил.

«Да, конечно, у меня есть двойное гражданство, — цитирует форварда портал DK Pittsburgh Sports. — Я здесь живу 14 лет, у меня в США родился ребенок, у него тоже есть американские документы. Возможно, он пойдет в школу в этой стране. Америка — мой второй дом. Мы живем здесь с женой.

Мне не нравится противостояние США с Россией. Согласно правилам в России, человек может иметь два паспорта, в этом нет ничего плохого.

Я нормально отношусь к такому, у моего ребенка — документы двух стран. Это нормально».

После этой беседы Малкин немного смягчился и кратко высказался о возможных последствиях для него в связи с развалом стартапа и грядущими судами.

«Я знаю, что являюсь хорошим человеком. Все, что происходит этим утром, кажется мне немного сумасшедшим, но ничего плохого для меня это не несет.

Я не хочу рассуждать об этом прямо сейчас, для меня это какая-то ерунда. Не знаю, что сказать по поводу возникшей ситуации», — признался хоккеист.

На фоне таких проблем Малкину будет крайне непросто подготовиться к возвращению на лед после того, как он пропустил десять матчей из-за травмы.

Однако положительной новостью является то, что нападающему уже позволили приступить к тренировкам с командой, хоть и в бесконтактном свитере, — то есть партнеры не имели права играть против него в жесткой манере и совершать силовые приемы.

«Я уже неплохо себя чувствую и прикладываю максимум усилий на тренировках. Конечно, я наблюдал за играми команды в свое отсутствие, видел, как ребята себя показывали. Играли они классно.

Я горю желанием вернуться в кратчайшие сроки. На прошлой неделе уже проводил ледовые тренировки каждый день. Посмотрим, какой прогресс у меня будет в ближайшие дни», — приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Также Малкин отметил, что оставаться так долго вне игры сложно для него даже психологически, поскольку после долгого отпуска («Питтбсург» рано вылетел из Кубка Стэнли в прошлом сезоне и отправился отдыхать уже после первого раунда плей-офф) он едва успел начать сезон, как сразу травмировался и пропустил уже три недели.

«Я реально соскучился по льду, но пытаюсь сохранять позитивный настрой. Сфокусирован только на работе», — заверил Джино.

Напомним, россиянин получил повреждение 5 октября в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2), причиной стало столкновение с собственным партнером по команде Крисом Летангом

В отсутствие Малкина «пингвины» выступают с переменным успехом — в десяти встречах они одержали шесть побед и потерпели четыре поражения.

Российский нападающий планирует вернуться в строй уже на этой неделе и принять участие в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 2 ноября.