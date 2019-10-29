Жена Малкина высказалась о скандале с гражданством мужа

Жена Малкина прокомментировала информацию об американском гражданстве хоккеиста

Ранее 33-летний Малкин, выступающий в НХЛ с 2006 года, подтвердил наличие американского гражданства и назвал США вторым домом.

«Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье», — сказала Кастерова изданию «Подъем».

На вопрос о том, приносил ли Малкин присягу, принимая американское гражданство, Кастерова сказала, что старается не обсуждать частную жизнь семьи, а также «кто и что сказал».