«Куньлунь» одержал выездную победу над рижскими «Динамо»

Очередной соревновательный день в "регулярке" Континентальной хоккейной лиги завершался в Риге, где местное "Динамо" на своей площадке принимало "Куньлунь". Гости из Поднебесной обыграли хозяев со счетом 3:1.

Подопечные Курта Фрейзера уже по истечении десяти минут вели со счетом 2:0. Голы на старте встречи забивали Итан Верек и Адам Кракнелл . В концовке первого периода Кристапс Сотниекс сократил отставание рижских "динамовцев". Точка в исходе матча была поставлена на 51-й минуте, когда забил нападающий "Куньлуня" Люк Локхарт.

Для "Куньлуня" эта победа стала четвертой кряду, что произошло с китайским клубом впервые в нынешнем сезоне. Теперь в его активе 24 очка и девятое место на Востоке. "Динамо" же с 16 очками замыкает таблицу Запада.