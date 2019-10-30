Впервые в истории NHL: Свечников оформил невероятный «гол года»

В середине третьего периода Андрей Свечников сравнял счет, а еще через несколько минут вывел команду вперед.

Carolina Hurricanes одержала победу в матче регулярного чемпионата NHL против Calgary со счетом 2:1.

Российский нападающий Carolina Андрей Свечников оформил дубль. Первый гол он забил на 49-й минуте. Вторую шайбу хоккеист забросил в стиле «лакросс» на 53-й минуте, подняв шайбу на крюк за воротами противника, он занес ее за линию. Такого гола в истории NHL еще не было.

После игры болельщики бурно высказывали свой восторг от увиденного, называя эту шайбу «голом года».

Этот дубль оказался для российского форварда вторым подряд. В игре с Chicago Blackhawks 26 октября Свечников забросил две шайбы, а Carolina Hurricanes вырвала победу со счетом 4:0.