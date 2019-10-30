СКА по буллитам одолел «Витязь» в КХЛ 

Петербургский СКА в серии буллитов оказался сильнее подольского «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время игры, прошедшей в Подольске, закончилось со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Святослав Гребенщиков и Миро Аалтонен. У армейцев голами отметились Антон Бурдасов и Евгений Кетов.
В серии буллитов победу одержали гости благодаря точному броску Владимира Ткачёва.
В следующем матче «Витязь» сыграет с «Северсталью», СКА же встретится с «Локомотивом».
Ранее «Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ.