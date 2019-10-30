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Американские СМИ отреагировали на исторический гол Свечникова 

RT на русском 1 час назад
СМИ отреагировали на исторический гол Свечникова
Фото: Reuters
Американские СМИ отреагировали на уникальную шайбу российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (2:1).
Издание NBC Sports отметило, что болельщики «Харрикейнз» ожидали прогресса от игрока именно в этом сезоне.
«Свечников сделал раннюю заявку на гол года своим первым же броском за вечер — невероятно красиво, будто играя в лакросс, забросив шайбу в ворота. Вы можете посмотреть этот гол на видео, и вам захочется пересматривать его, с разных углов и, если хотите, с открытым [от восхищения] ртом», — говорится в статье.
В USA Today также посчитали шайбу Свечникова претендентом на гол года.
«Игрок, который проводит свой второй сезон в лиге, притворился, что собирается пройти за воротами, но вместо этого остановился, положил шайбу на крюк клюшки и засунул за спину ничего не подозревавшего вратаря Дэвида Риттича. Для исполнения этого приёма требуется огромное мастерство», — написано в материале.
Свечников в минувшей игре оформил дубль и был признан второй звездой для в НХЛ. До россиянина ни один хоккеист в лиге не отмечался лакросс-голом.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин назван первой звездой игрового дня в НХЛ.
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Теги:
Хоккей , Каролина Харрикейнз , Андрей Свечников , Александр Овечкин , USA Today
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