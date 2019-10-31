«Из РФ с любовью». Хоккеист появился в маске Путина

В креативе и выдумке на Хеллоуин российским хоккеистам и их семьям точно не откажешь.
31 октября каждого года по всему миру традиционно празднуется Хеллоуин — День всех святых. В России этот праздник не так популярен, а вот в Северной Америке его отмечают активно. В том числе и спортсмены, среди которых хватает российских хоккеистов. Рассказываем и показываем, в какие костюмы наряжались российские игроки НХЛ, а также удививший всех форвард Николай Лемтюгов, выступающий в Англии.
Гусев пошл по стопам Гомера Симпсона?
Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев нарядился в забавный костюм с надписью Duff. Это, если кто не знает, любимое пиво легендарного Гомера Симпсона из одноимённого мультсериала. На поясе у Никиты висят пивные банки. Нет, пивом лучше не увлекаться, ведь с попаданием в состав «дьяволов» у россиянина и так проблемы.
Задоров стал Алладином
Русский богатырь, защитник «Колорадо» Никита Задоров нарядился в костюм Алладина — известного персонажа из фантастического фильма и мультфильма. Супруга Никиты стала Жасмин, а ребёнок — обезьянкой Абу.
Тарасенко костюм оказался не нужен
«Ему даже не нужен костюм на Хэллоуин. Операция прошла хорошо. Спасибо всем за поддержку! Сейчас время восстанавливаться», — написала в своём «Инстаграме» жена Владимира Тарасенко. Действительно, Владимир после оперированной руки как раз похож на персонажа для празднования Хеллоуина.
Овечкин — тренер, его жена — судья
Как всегда отличились Овечкины, которые не могли пропустить такой праздник и не продемонстрировать креатив. В результате звёздный капитан «Вашингтона» оделся в костюм тренера, а его жена стала судьёй.
Любушкины нарядились в русские народные костюмы
Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин и его супруга порадовали российских болельщиков, выбрав в качестве наряда русские народные костюмы. Патриотизм у Ильи в крови. Кстати, наряды действительно очень красивые. Америка, как и Россия, в восторге!
Английский привет от Лемтюгова
Форвард «Шеффилда» Николай Лемтюгов перед матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм» (8:2) предстал перед английскими болельщиками в маске президента России Владимира Путина. «Только положительные эмоции! Спасибо за тёплый приём и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью», — написал Лемтюгов в «Инстаграме». Что ж, в изобретательности Николаю явно не откажешь. В комментариях народ оценил креатив Лемтюгова, никакой неадекватной реакции не было.