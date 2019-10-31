«Из РФ с любовью». Хоккеист появился в маске Путина

«Из России с любовью». Наш хоккеист обратился к британцам в маске Путина

В креативе и выдумке на Хеллоуин российским хоккеистам и их семьям точно не откажешь.

31 октября каждого года по всему миру традиционно празднуется Хеллоуин — День всех святых. В России этот праздник не так популярен, а вот в Северной Америке его отмечают активно. В том числе и спортсмены, среди которых хватает российских хоккеистов. Рассказываем и показываем, в какие костюмы наряжались российские игроки НХЛ, а также удививший всех форвард Николай Лемтюгов , выступающий в Англии.

Гусев пошл по стопам Гомера Симпсона?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Gusev (@nikitagusev97) 26 Окт 2019 в 8:59 PDT Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев нарядился в забавный костюм с надписью Duff. Это, если кто не знает, любимое пиво легендарного Гомера Симпсона из одноимённого мультсериала. На поясе у Никиты висят пивные банки. Нет, пивом лучше не увлекаться, ведь с попаданием в состав «дьяволов» у россиянина и так проблемы.

Задоров стал Алладином

Тарасенко костюм оказался не нужен

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Tarasenko (@tarasenko.yana) 29 Окт 2019 в 4:37 PDT «Ему даже не нужен костюм на Хэллоуин. Операция прошла хорошо. Спасибо всем за поддержку! Сейчас время восстанавливаться», — написала в своём «Инстаграме» жена Владимира Тарасенко. Действительно, Владимир после оперированной руки как раз похож на персонажа для празднования Хеллоуина.

Овечкин — тренер, его жена — судья

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 30 Окт 2019 в 6:11 PDT Как всегда отличились Овечкины, которые не могли пропустить такой праздник и не продемонстрировать креатив. В результате звёздный капитан «Вашингтона» оделся в костюм тренера, а его жена стала судьёй.

Любушкины нарядились в русские народные костюмы

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