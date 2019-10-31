Русский богатырь разбушевался! Хотел перебить соперников

Никита Задоров чуть не пробил игроком «Флориды» борт. Его хотели наказать, но он только этого и ждал.
Никита Задоров продолжает быть одним из самых «горячих» хоккеистов «лавин». Не успели болельщики позабыть его перепалку с Миланом Лучичем из «Калгари», как Задоров отличился вновь. В домашнем матче с «Флоридой Пантерз» он вывел из строя форварда соперника.
Пострадавшим от действий Задорова стал форвард «пантер» Джейс Гаврилюк, который активно «задирался» на россиянина весь матч. В середине третьего периода Гаврилюк попал под зубодробительный силовой приём Никиты, проведённый по всем правилам. Арбитры не усмотрели в действиях Задорова нарушения, а Гаврилюк далеко не сразу смог подняться со льда, и, уходя в раздевалку, держался за травмированное плечо.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Счёт к тому моменту был 3:1 в пользу «Колорадо» и играть оставалось чуть больше 13 минут. Поступок Задорова болельщикам «Колорадо» можно было бы оценить только с положительной стороны, но вышло так, что Никита невольно разбудил во «Флориде» жадных хищников, и в результате этого игра перевернулась. Пять минут спустя Задоров поддался на провокации Драйдена Ханта, а перед тем, как подраться, зачем-то ударил соперника клюшкой. Уходя в раздевалку, Никита что-то активно показывал и говорил скамейке запасных «Флориды», тыча пальцем, чем дополнительно раззадорил соперника.
Zadorov vs. the Florida Panthers pic.twitter.com/8AMOCYHTqx— Dude Where's Makar (@joelthesakic) 31 октября 2019 г.
В результате этого «Колорадо» остался в меньшинстве (Задорову дали дополнительных двухминутный штраф за удар клюшкой), и этот численный перевес реализовал Александр Барков.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.
After his big hit, Zadorov fights Dryden Hunt and challenges the whole Panthers bench pic.twitter.com/CNeOuZfeF2— Brady Trettenero (@BradyTrett) 31 октября 2019 г.
Почувствовав уверенность, «Флорида» ещё добавила, и за полторы минуты до окончания основного времени Джонатан Юбердо сравнял счёт, а на 29-й секунде овертайма он же принёс «пантерам» победу.
«Задоров провёл потрясающий силовой приём. Но в следующую смену соперник «пришёл» за ним, а он поступил глупо, ответил. Это усугубилось спорным решением судьи дать ему две минуты», — отметил обозреватель Denver Sports Эй Джей Хэйфли. «Да, две дополнительные минуты штрафа Задорова стоили команды дорого. Именно благодаря этому „Флорида“ сократила отставание в счёте. Такое поведение Никиты не поможет ему в отношениях с главным тренером Джаредом Беднаром», — добавил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер.