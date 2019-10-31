Русский богатырь разбушевался! Хотел перебить соперников

Никита Задоров продолжает быть одним из самых «горячих» хоккеистов «лавин». Не успели болельщики позабыть его перепалку с Миланом Лучичем из «Калгари», как Задоров отличился вновь. В домашнем матче с «Флоридой Пантерз» он вывел из строя форварда соперника.

Zadorov vs. the Florida Panthers pic.twitter.com/8AMOCYHTqx— Dude Where's Makar (@joelthesakic) 31 октября 2019 г.

Счёт к тому моменту был 3:1 в пользу «Колорадо» и играть оставалось чуть больше 13 минут. Поступок Задорова болельщикам «Колорадо» можно было бы оценить только с положительной стороны, но вышло так, что Никита невольно разбудил во «Флориде» жадных хищников, и в результате этого игра перевернулась. Пять минут спустя Задоров поддался на провокации Драйдена Ханта, а перед тем, как подраться, зачем-то ударил соперника клюшкой. Уходя в раздевалку, Никита что-то активно показывал и говорил скамейке запасных «Флориды», тыча пальцем, чем дополнительно раззадорил соперника.