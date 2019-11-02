«Вашингтон» разгромил «Баффало» в НХЛ 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 2
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
2 0
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
Бавария
Бавария
2 1
Унион Унион
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 2
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 3
Спартак М Спартак М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
2 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 0
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
0 1
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
5 1
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 2
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
3 0
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 2
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
2 1
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
3 1
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
14:00
Ахмат Ахмат
Уфа
Уфа
14:00
Локомотив М Локомотив М
Сочи
Сочи
16:30
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
18:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
20:30
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Боруссия М Боруссия М
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
16:30
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
14:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
18:00
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
20:00
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Арсенал Арсенал
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
23:00
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
23:00
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
14:00
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Эвертон Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
18:00
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
Аугсбург Аугсбург

«Вашингтон» разгромил «Баффало» в НХЛ 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
«Вашингтон» разгромил «Баффало» в НХЛ
Фото: Газета.Ru
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Баффало Сэйбрз».
Матч, проходивший на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершился победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей дубль на счету Якуба Враны, также забрасывали Чендлер Стивенсон, Брендан Лайпсик, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Единственная шайба гостей на счету Хенри Йокихарью.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Его партнёры Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов провёл матч в запасе.
Ранее сообщалось, что Малкин тренировался во втором звене «Питтсбурга» перед матчем с «Эдмонтоном».
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе Американские СМИ отреагировали на исторический гол Свечникова Американские СМИ отреагировали на исторический гол Свечникова Малкин заявил, что не собирается отказываться от российского гражданства Малкин заявил, что не собирается отказываться от российского гражданства 
Теги:
Хоккей , Дмитрий Орлов , Илья Самсонов , Якуб Врана , Том Уилсон , Евгений Кузнецов , Чендлер Стивенсон , Александр Овечкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA нокаутировала соперницу подножкой
Боец MMA нокаутировала соперницу подножкой
Российским фигуристам снизили оценки из-за пуговицы
Российским фигуристам снизили оценки из-за пуговицы
Боец UFC сжульничал во время взвешивания
Боец UFC сжульничал во время взвешивания
Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Глава UFC представил пояс для «главного негодяя»
Глава UFC представил пояс для «главного негодяя»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение