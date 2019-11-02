«Вашингтон» разгромил «Баффало» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Баффало Сэйбрз».

Матч, проходивший на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершился победой хозяев со счётом 6:1.

Ранее сообщалось, что Малкин тренировался во втором звене «Питтсбурга» перед матчем с «Эдмонтоном».