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Игры
25 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Рубин
0
—
0
Урал
25 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
0
—
9
Лестер Сити
25 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
4
—
1
Алавес
25 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Майнц
3
—
1
Кёльн
26 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
3
—
0
Уфа
Ахмат
1
—
1
Арсенал
Ростов
2
—
0
Сочи
26 октября
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
3
—
0
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
1
—
1
Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
0
—
0
Борнмут
26 октября
Испанская Примера
3 из 3
Все матчи
Леганес
1
—
0
Мальорка
Вальядолид
2
—
0
Эйбар
Атлетико М
2
—
0
Атлетик Б
26 октября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Фрайбург
2
—
1
РБ Лейпциг
Герта
2
—
3
Хоффенхайм
Падерборн 07
2
—
0
Фортуна
27 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
0
—
2
Зенит
ЦСКА
0
—
1
Динамо М
Локомотив М
0
—
3
Спартак М
27 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
1
—
1
Вулверхэмптон
Арсенал
2
—
2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
1
—
3
Манчестер Юнайтед
27 октября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Сельта
0
—
1
Реал Сосьедад
Гранада
1
—
0
Бетис
Леванте
0
—
1
Эспаньол
27 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
0
—
0
Аугсбург
Боруссия М
4
—
2
Айнтрахт Ф
29 октября
Испанская Примера
2 из 2
Все матчи
Алавес
1
—
1
Атлетико М
Барселона
5
—
1
Вальядолид
30 октября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Валенсия
1
—
1
Севилья
Реал Сосьедад
1
—
2
Леванте
Атлетик Б
3
—
0
Эспаньол
31 октября
Испанская Примера
3 из 3
Все матчи
Эйбар
2
—
1
Вильярреал
Мальорка
2
—
2
Осасуна
Хетафе
3
—
1
Гранада
1 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07
2 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Динамо М
14:00
Ахмат
Уфа
14:00
Локомотив М
Сочи
16:30
Тамбов
2 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 8
Все матчи
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эспаньол
15:00
Валенсия
Леванте
18:00
Барселона
Севилья
20:30
Атлетико М
2 ноября
Бундеслига
3 из 6