«Спартак» уступил «Адмиралу» в матче КХЛ

Московский «Спартак» уступил владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Константин Глазачев, Александр Осипов, Александр Стрельцов и Денис Вихарев. У хозяев шайбы забросили Артем Федоров, Михаил Котляревский и Каспарс Даугавиньш.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор».

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва, Россия) — «Адмирал» (Владивосток, Россия) — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

1:0 — Федоров (Даугавиньш, Зубов) — 01:12

1:1 — Глазачев (Дьяков) — 01:49 1:2 — Осипов (Вихарев, Мищенко) — 23:54 2:2 — Котляревский (Аркалов, Кокарев) — 34:20 3:2 — Даугавиньш (Рылов, Зубов) — 35:07 3:3 — Стрельцов (Альмквист, Юнг) — 46:11 3:4 — Вихарев (Лалонд, Бакош) — 49:01 (5x4)