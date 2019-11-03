ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера

Новым главным наставником «Трактора» станет Владимир Юрзинов-младший. В ближайшее время он прилетит в Челябинск и подпишет контракт до конца сезона.

По итогам 27 матчей в чемпионате КХЛ челябинцы находится вне зоны плей-офф. Потерпев 17 поражений, команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

Как пишет Sports.ru, 46-летний Скудра возглавил «Трактор» в апреле этого года.

News.ru ранее писал, что «Трактор» поднял под своды домашней арены самый большой хоккейный свитер в России. На нём размещены фамилии болельщиков — владельцев абонементов.