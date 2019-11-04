ЦСКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ

"Нефтехимик" в домашнем матче одолел московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Примечательно, что этот выигрыш позволил "Нефтехимику" продлить рекордную победную серию, которая включает в себя девять матчей. ЦСКА же проиграл третий матч из последних пяти.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" — ЦСКА — 4:1 1:0 — Пайгин (Порядин, Мерфи), 09:17;

2:0 — Энлунд (Шарипзянов), 17:35;

2:1 — Вей (Григоренко, Капризов), 40:30;

3:1 — Хайруллин, 54:33;

4:1 — Шиксатдаров (ПВ).