ЦСКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ 

"Нефтехимик" в домашнем матче одолел московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Примечательно, что этот выигрыш позволил "Нефтехимику" продлить рекордную победную серию, которая включает в себя девять матчей. ЦСКА же проиграл третий матч из последних пяти.
В составе победителей отличились Зият Пайгин, Йонас Энлунд, Марат Хайруллин, Ильдар Шиксатдаров. Единственную шайбу за ЦСКА забросил Линден Вей.
Ранее сообщалось, что "Авангард" прервал победную серию московского "Динамо" в КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" — ЦСКА — 4:1 1:0 — Пайгин (Порядин, Мерфи), 09:17;
2:0 — Энлунд (Шарипзянов), 17:35;
2:1 — Вей (Григоренко, Капризов), 40:30;
3:1 — Хайруллин, 54:33;
4:1 — Шиксатдаров (ПВ).