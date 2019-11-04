Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" — "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.

Россиянин в данный момент проводит 1100-ю встречу в своей карьере в "Вашингтоне".

Напомним, что в стане клуба отечественный спортсмен выступает с сезона-2005/06. За это время он смог записать на свой счет такие трофеи, как приз лучшему новичку "Колдер Трофи", лучшему снайперу — "Морис Ришар Трофи", приз выдающемуся хоккеисту по итогам голосования игроков "Тед Линдсей Эворд", а также приз самому ценному игроку "Харт Трофи" и приз лучшему бомбардиру сезона "Арт Росс Трофи".

В 2017 году Овечкин был удостоен чести стать частью списка 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что контракт "Вашингтона" с Овечкиным на 13 лет называли глупостью.