В России жестко отреагировали на рассказы бывшего игрока НХЛ о жизни в стране

45-летний Назаров призвал критикующих Россию хоккеистов из Северной Америки попытаться высказать свои претензии, находясь непосредственно на территории страны.

«Если считаешь себя мужиком, а не бабой, то делай такие заявления и распускай свой язык в России, а не за границей. Эти люди просто хайпуют и пытаются оскорбить взрослых и уважаемых во всем мире людей», — заявил Назаров.

Он также признался, что готов «дать по носу болтунам» при следующем подобном случае.

Ранее 4 ноября в сети появился подкаст с участием Стэплтона, где хоккеист рассказывает о «бессмысленностях» жизни в России. Нападающий привел несколько примеров странных, по его мнению, вещей. В частности, он говорил о роскоши российских хоккеистов, а также поведал об отказе руководства клуба выплачивать зарплату на фоне отсутствия побед.

Стэплтон выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за минское «Динамо» , «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург» и столичный «Спартак» . Он также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Атланту Трэшерс», «Виннипег Джетс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Назаров большую часть карьеры провел в Северной Америке. Он был нападающим «Сан-Хосе Шаркс», «Тампа Бэй Лайтнинг», «Калгари Флэймс», «Анахайм Майти Дакс», «Бостон Брюинс» и «Финикс Койотс». После завершения карьеры он сосредоточился на тренерской деятельности. Последним клубом специалиста был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.