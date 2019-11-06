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«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег» в НХЛ. На счету Гусева победный буллит 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег» в НХЛ
Фото: © AP Photo/Michael Dwyer
"Нью-Джерси" в серии буллитов победил "Виннипег" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев отличился Эндрю Копп (29-я минута), в составе "Нью-Джерси" шайбу забросил Нико Хишир (5). В серии буллитов свои попытки реализовали российский форвард Никита Гусев и шведский нападающий Йеспер Боквист из "Нью-Джерси", хоккеисты "Виннипега" не сумели отличиться в серии.
Гусев предыдущие три матча провел в запасе по решению тренеров. В игре против "Виннипега" он провел на льду 12 минут 18 секунд, нанес два броска по воротам. В текущем сезоне на счету нападающего 4 очка (3+1) в 10 матчах.
"Нью-Джерси" занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, "Виннипег" идет 10-м на Западе.
Также в среду "Айлендерс" дома обыграли "Оттаву" со счетом 4:1, в составе гостей результативной передачей при игре в меньшинстве отметился форвард Владислав Наместников, впервые после травмы на льду появился нападающий Артем Анисимов, который в общей сложности пропустил восемь матчей с 12 октября. "Коламбус" дома проиграл "Вегасу" — 1:2, "Филадельфия" на своем льду победила "Каролину" — 4:1, "Торонто" дома обыграл "Лос-Анджелес" — 3:1.
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Теги:
Хоккей , Никита Гусев , Артем Анисимов , Владислав Наместников , Эндрю Копп
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