«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег» в НХЛ. На счету Гусева победный буллит

"Нью-Джерси" в серии буллитов победил "Виннипег" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев отличился Эндрю Копп (29-я минута), в составе "Нью-Джерси" шайбу забросил Нико Хишир (5). В серии буллитов свои попытки реализовали российский форвард Никита Гусев и шведский нападающий Йеспер Боквист из "Нью-Джерси", хоккеисты "Виннипега" не сумели отличиться в серии.

Гусев предыдущие три матча провел в запасе по решению тренеров. В игре против "Виннипега" он провел на льду 12 минут 18 секунд, нанес два броска по воротам. В текущем сезоне на счету нападающего 4 очка (3+1) в 10 матчах.

"Нью-Джерси" занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, "Виннипег" идет 10-м на Западе.