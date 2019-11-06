Провокация и поражение: как канадцы отомстили России

Провокация, травма и поражение: как канадцы отомстили России

Россия обидно проиграла канадцам в матче Суперсерии, а победный гол Рафаэль Лавуа отпраздновал в стиле нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова , который был отстранен на четыре года от выступлений за сборную после употребления кокаина. Пропущенный уже на второй минуте гол, жуткий ляп вратаря, страшное столкновение Василия Подколзина со штангой, и красивый силовой прием Антона Малышева , который отправил канадца в долгий полет, — «Газета.Ru» рассказывает о второй битве молодежки за океаном.

Молодежная сборная России потерпела обидное поражение во втором матче Суперсерии против Канады.

Напомним, в ходе традиционного турнира юная «Красная машина» встречается по очереди с тремя сборными из сильнейших юниорских лиг Канады — Квебека (QMJHL), Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). С каждым соперником Россия играет по два раза, а победу одерживает та страна, которой удалось выиграть больше матчей из шести.

Все встречи проходят на площадках соперника, так что нашей команде приходится преодолевать большое расстояние до Канады, акклиматизироваться и затем вступать в борьбу с парнями, которые могут совсем скоро заиграть в НХЛ.

Первым соперником россиян на этот раз стала команда Квебека, и в дебютном матче в Сент-Джоне отечественная сборная не подвела, отыгравшись со счета 1:3 и забросив победную шайбу за три минуты до конца встречи (4:3).

Однако во второй игре подопечных Валерия Брагина постигла жестокая неудача.

Спустя 1 минуту 44 секунды после стартовой сирены Рафаэль Лавуа забросил издевательскую шайбу в ворота Амира Мифтахтова, прокинув ее между ног с нескольких метров.

А ведь Мифтахов ездил еще на прошлый молодежный чемпионат мира, и казалось, что в Канаде он сразу покажет свой опыт и класс. Но голкиперу казанского «Барса», который заменил в составе Даниила Исаева , игравшего в прошлом матче, нужно было немного времени, чтобы войти в игру. Вскоре после этого провала он окончательно пришел в себя и совершил классный сейв после броска в упор.

Мифтахов был не единственным, кому пришлось экстренно привыкать к скоростям квебекцев. По сравнению с предыдущим матчем Брагин выпустил в четвертом звене новую тройку нападения Егор Степанов — Лев Комиссаров — Захар Шабловский, которая получила свои первые игровые минуты в Канаде.

Поскольку Суперсерия является ответственным, но все же подготовительным этапом к МЧМ, у тренера не стоит обязательной задачи выиграть все встречи, важнее — посмотреть всех вызванных игроков и определиться с составом на мировой форум.

По этой причине включение новой тройки было вполне оправданно. Правда, пока парни вливались в матч, всю игру делали те, кто зажег в предыдущей встрече.

За 15 секунд до окончания первого периода Егор Соколов, который выступает в лиге Квебека и является ее третьим бомбардиром, сотворил гол чисто на индивидуальном мастерстве:

протащил шайбу с правого фланга на пятак сквозь двух защитников и спокойно отправил ее мимо вратаря — 1:1.

Игра в догонялки продолжилась и в следующем периоде, причем канадцы снова отличились уже на второй минуте после стартовой сирены.

Жереми Пуарье выкатился на двух защитников сборной России, а затем неожиданно отдал пас на Натана Легаре, который с острого угла мощным броском отправил шайбу в створ, — 2:1.

Исправлять ситуацию пошел Дмитрий Завгородний , который в прошлом матче уже записал на свой счет два гола и два ассиста.

На этот раз четвертый бомбардир лиги Квебека устроил сольный проход, промчавшись с шайбой через половину площадки до самых ворот и аккуратно переиграв вратаря, — 2:2.

Завгородний разнес оборону канадцев в том же стиле, что Соколов, только ворвался на пятак с противоположного фланга.

Таким образом, уже к 23-й минуте этой встречи можно было сказать, что тройка «легионеров» сборной России (то есть парней, которые выступают за канадские клубы на уровне юниоров и имеют неплохие шансы показать себя скоро в НХЛ) смотрелась предпочтительнее остальных нападающих и, пожалуй, окончательно убедила в том, что на МЧМ их брать стоит.

Завгородний и Соколов забили, а Александр Хованов , хоть и не отличился на этот раз, но умело вел команду за собой на правах капитана и создавал моменты для партнеров.

Однако в середине второго периода наконец отличился и нападающий не из «легионерской» тройки, причем это позволило юной «Красной машине» выйти вперед.

17-летний Максим Грошев из нижнекамского «Нефтехимика», который уже на постоянной основе выступает в КХЛ, оказался настырнее всех на пятаке канадцев и с боем затолкал шайбу в ворота после нескольких попыток.

Жаль, что после этого эпизода молодежка позволила себе расслабиться, проиграла вбрасывание и тут же пропустила молниеносную контратаку «кленовых», которые за пару секунд промчались через всю площадку, и вывели на ударную позицию Доусона Мерсера — 3:3.

Такое обескураживающее развитие событий моментально уничтожило радость от шайбы Грошева и негативно повлияло на настрой команды. После этого россияне, как ни пытались, больше так и не смогли огорчить голкипера квебекцев.

Даже один из героев встречи Завгородний с пары метров послал снаряд в штангу, не попав в пустой угол ворот.

Также одним из самых впечатляющих моментов заключительного периода стал силовой прием защитника Антона Малышева, который отправил в полет одного из лучших нападающих соперника Джейкоба Пеллетье, — получилась образцовая «мельница».

Но и это уже не особо встряхнуло команду. В итоге основное время встречи закончилось вничью (3:3), и игра перешла в овертайм, где все решает один-единственный гол.

Самый явный шанс молодежки упустил Василий Подколзин, который выскочил один на один с вратарем, но промахнулся из убойной позиции, а затем очень страшно влетел в ворота, ударившись ногой о железо.

После этого ему пришлось покинуть площадку при помощи врачей.

Сразу же после этого печального эпизода Лавуа, открывший счет в матче, получил возможность нанести бросок из позиции прямо перед воротами. Накрыть его толком никто не успел, и канадец оформил дубль, принеся своей команде победу — 4:3.

Стоит отметить, что канадец отметил гол, взмахнув руками, словно птица, — это традиционное празднование российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который этой осенью угодил в громкий скандал, получив четырехлетнее отстранение от выступлений за сборную за кокаин.

После встречи Брагин признал, что молодежка все еще допускает прежние ошибки, однако отметил блестящую игру вратаря Мифтахова, который во многих эпизодах не позволил канадцам забить и уйти в отрыв.

«То, каким образом были заброшены шайбы нам, говорит о старых ошибках. Будем исправлять. Когда в третьем периоде начали играть правильно, у соперника моментов особо не было.

В игру мы вошли тяжело, но Мифтахов выручил много раз, оставил нас в деле. Начали хорошо действовать после того, как раскатились», — приводит слова тренера официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Кроме того, Брагин отметил, что вратари Мифтахов и Исаев, скорее всего, будут выходить в Суперсерии по очереди.

Также своим мнением об игре поделился Завгородний. К сожалению, нападающий на данном этапе прекращает выступать за молодежку, так как «легионеры» могут подключаться к команде только во время игр против сборной из своей лиги (в случае Дмитрия это юниорская лига Квебека).

То есть на оставшиеся четыре матча против сборных Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL) Завгородний, Соколов и Хованов уже не поедут.

«Несмотря на это поражение, впечатления от игры у меня остались позитивные. У нас были хорошие скорости, мы выиграли нейтральную зону и классно играли в пас.

В этой сборной России мне понравилась креативность, скорость, то, что все ребята могут и умеют играть в пас, в наш, русский, хоккей», — подытожил Завгородний.

После этого матча сборная России вылетает в Онтарио, где проведет следующие две встречи 8 и 12 ноября. Начало — в 03.00 по московскому времени.