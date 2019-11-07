Россия проиграла в первом матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 3:4 в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-арене" в Хельсинки в присутствии 9421 зрителей.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Швеции, а финны встретятся с хоккеистами из Чехии. Обе встречи пройдут 9 ноября.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — один.