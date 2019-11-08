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Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Калгари» 

ТАСС + ещё 17 8 ноября 2019
Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения
Фото: AP Photo/Mary Altaffer
"Нью-Джерси" в гостях проиграл "Калгари" со счетом 2:5 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев забросил четвертую шайбу в сезоне.
В составе "Нью-Джерси" отличились Джек Хьюз (16-я минута) и Гусев (26). У "Калгари" шайбы забросили Дерек Райан (24), Шон Монахан (30), Микаэль Баклунд (35), Ноа Ханифин (40) и Джонни Гудро (51).
Гусев провел на площадке 12 минут, нанес два броска, забросил шайбу и заработал два удаления. На счету 27-летнего россиянина пять очков (4 шайбы + 1 голевая передача) в 11 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, "Югру" из Ханты-Мансийска, хабаровский "Амур" и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).
"Нью-Джерси" занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 12 очков после 14 матчей. "Калгари" занимает третье место на Западе, набрав 22 очка в 19 матчах. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на субботу в гостях встретится с "Эдмонтоном", в субботу "Калгари" примет "Сент-Луис".
В другом матче дня "Колорадо" дома обыграл "Нэшвилл" со счетом 9:4, российский нападающий хозяев Владислав Каменев сделал результативную передачу, единственный форвард в составе "Колорадо", не набравший очков, — Валерий Ничушкин, россиянин продлил серию без заброшенных шайб в НХЛ до 85 матчей. "Оттава" дома победила "Лос-Анджелес" в овертайме со счетом 3:2, у хозяев шайбу забросил нападающий Артем Анисимов, передачей отметился защитник Никита Зайцев, у гостей голевой пас на счету Ильи Ковальчука.
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Теги:
Хоккей , Джонни Гудро , Валерий Ничушкин , Дерек Райан , Никита Гусев , Владислав Каменев , Ноа Ханифин , Артем Анисимов , Никита Зайцев , Микаэль Баклунд , Илья Ковальчук , Шон Монахан , ХК Амур , ЦСКА , СКА
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