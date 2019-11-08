«Выбежали, как гориллы из клетки»: провал России

Россию разгромили «гориллы из клетки»

Игроки сборной Хоккейной лиги Онтарио выбежали на лед, как гориллы из клетки, и разгромили молодежную сборную России . Об этом сообщает «Чемпионат».

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Канаде проходит Молодежная суперсерия 2019-2020 годов. В первом матче российская сборная со счетом 4:3 обыграла сборную Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, во втором — проиграла ей в овертайме (3:4), а в третьем, со сборной Хоккейной лиги Онтарио, который состоялся минувшей ночью, уступила 1:4.

«Канадские игроки выбежали на лед, как гориллы из клетки», — процитировал автор «Чемпионата» высказывание Ильи Брызгалова 2010 года.

По словам журналиста, канадцы были быстрее, напористее, созидательнее россиян. Их первый гол был быстрым, второй — настоящей красотой в советском стиле, третий стал следствием ювелирного выстрела в девятку от парня, которого называют наследником Александра Овечкина , а четвертый — классического привоза. Свою единственную шайбу сборная России забросила в результате хорошей комбинации.