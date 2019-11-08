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«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и прервал 10-матчевую победную серию «Айлендерс» в НХЛ 

ТАСС + ещё 15 17 часов назад
«Питтсбург» с помощью Малкина обыграл «Айлендерс»
Фото: AP Photo/Mary Altaffer
"Питтсбург" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Айлендерс" шайбы забросили Кейси Сизикас (1-я минута), Кэл Клаттербак (27), Адам Пелек (29). У "Питтсбурга" отличились Джаред Макканн (42), Брайан Раст (46) и Евгений Малкин (49), победный гол на 4-й минуте овертайма забил Раст, который был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Малкин, третьей — Пелек. "Питтсбург" уступал со счетом 0:3 к началу третьего периода, но хоккеисты команды смогли сравнять счет за семь минут.
Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, сыграв пятый матч в сезоне. Всего на счету 33-летнего российского нападающего, пропустившего почти месяц из-за травмы, четыре очка (2+2) по системе "гол+пас". Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 35 из 39 бросков, потерпев второе поражение в семи матчах текущего чемпионата.
"Айлендерс" проиграли впервые с 11 октября, не сумев продлить серию побед, которая составила 10 матчей. "Айлендерс" занимают третье место в таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка после 15 игр. "Питтсбург" поднялся на седьмую строчку, набрав 19 очков в 16 матчах. В следующем матче в ночь на воскресенье "Питтсбург" дома сыграет против "Чикаго", "Айлендерс" на своей площадке примут "Флориду".
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Теги:
Хоккей , Кэл Клаттербак , Брайан Раст , Евгений Малкин , Джаред Макканн , Семен Варламов
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