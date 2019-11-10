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Пас Кучерова помог «Тампе» выиграть у «Баффало» в Стокгольме 

Вести.Ru + ещё 37 3 часа назад
Пас Кучерова помог «Тампе» выиграть у «Баффало»
Фото: nhl.com
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной начался двумя встречами. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в Стокгольме выиграла у "Баффало Сейбрз" 5:3, а "Нью-Йорк Айлендерс" дома одолел "Флориду Пантерз" 2:1.
"Тампа-Бэй" и "Баффало" провели в Стокгольме второй вынесенный матч. И снова победили "молнии" 5:3. Вклад Никиты Кучерова в победу — результативная передача. Михаил Сергачев и Александр Волков очков не набирали, а вратарь "Тампы" Андрей Василевский участия в игре не принимал.
"Нью-Йорк Айлендерс" одержал непростую победу над "Флоридой", ворота которой защищал Сергей Бобровский, с результатом 2:1. Сергей отразил 34 броска. Другой российский вратарь Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных "островитян".
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Теги:
Хоккей , Сергей Бобровский , Михаил Сергачев , Александр Волков , Семен Варламов , Андрей Василевский , Никита Кучеров
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