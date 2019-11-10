Пас Кучерова помог «Тампе» выиграть у «Баффало» в Стокгольме

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной начался двумя встречами. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в Стокгольме выиграла у "Баффало Сейбрз" 5:3, а "Нью-Йорк Айлендерс" дома одолел "Флориду Пантерз" 2:1.