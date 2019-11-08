«Олимпиада невероятно разрушительна для НХЛ»

В НХЛ рассказали о разрушительном эффекте Олимпиады для лиги

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн рассказал о сложностях участия игроков лиги на Олимпийских играх.

По словам функционера, многие игроки хотят сыграть за свою страну на Олимпиаде.

"Но что касается моей точки зрения, мы пришли к тому, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для НХЛ. И вы поймите, что нам даже не дадут возможности — Международный олимпийский комитет (МОК) не даст — продвигать этот турнир", — цитирует Беттмэна Sport24.

Комиссионер отметил, что НХЛ продолжает обсуждение вопроса с профсоюзом игроков НХИ и Международной федерацией хоккея.

Ранее комиссионер НХЛ высказался о возможном проведения матчей лиги в России.