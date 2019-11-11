Массовая драка с российскими хоккеистами попала на видео

Массовая драка между юниорскими сборными России и Белоруссии произошла на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске. Видео появилось на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».
Потасовка началась в первом периоде во время смены составов. Вместо положенных десяти хоккеистов на площадке оказалось почти по два состава команд. Драку удалось остановить судьям.
Встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:0. Российская команда выиграла турнир, набрав девять очков. Второе место заняли словаки, замкнула тройку сборная Белоруссии.