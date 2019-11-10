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«Питтсбург» в серии буллитов обыграл «Чикаго». Малкин сделал две передачи 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
«Питтсбург» в серии буллитов обыграл «Чикаго»
Фото: © AP Photo/Gene J. Puskar
"Питтсбург" победил "Чикаго" со счетом 3:2 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Джейк Гюнцель (37-я минута) и Брайан Раст (51), решающий буллит реализовал Джаред Макканн. У гостей шайбы забросили Доминик Кубалик (28) и Патрик Кейн (29).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и не смог реализовать послематчевый буллит. В текущем сезоне на его счету 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков. Он принял участие в шести играх сезона, пропустив почти месяц из-за травмы.
Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби в начале третьего периода столкнулся с защитником "Чикаго" Эриком Густафссоном и через некоторое время покинул площадку и больше не выходил на лед. В текущем сезоне Кросби набрал 17 (5+12) очков.
"Питтсбург" прервал серию из 10 матчей без побед в играх НХЛ против "Чикаго". "Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 21 очко в 17 матчах. "Чикаго" идет 12-м на Западе с 14-ю очками после 16 встреч. В следующем матче "Питтсбург" сыграет в гостях с "Рейнджерс" 13 ноября, "Чикаго" 11 ноября примет "Торонто".
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Теги:
Хоккей , Патрик Кейн , Доминик Кубалик , Брайан Раст , Эрик Густафссон , Джейк Гюнцель , Евгений Малкин , Джаред Макканн
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