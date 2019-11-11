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Клуб НХЛ «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
Фото: ТАСС
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" выведет из обращения номер, под которым в клубе с 1996 по 2009 год выступал российский защитник Сергей Зубов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Зубов выступал под 56-м номером, он стал шестым хоккеистом в истории "Далласа", игровой номер которого выведен из обращения клуба. Ранее клуб вывел из обращения номера американца Нила Бротена (7-й номер), канадца Билла Голдзуорти (8-й), финна Йере Лехтинена (26-й), канадца Билла Мастертона (19-й) и американца Майка Модано (9-й). Бротен и Голдзуорти выступали за клуб "Миннесота Норт Старз", который в 1993 году переехал в Даллас.
Зубов станет вторым россиянином в НХЛ, чей номер официально будет выведен из обращения. В 2013 году "Ванкувер" вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал Павел Буре. Кроме того, в "Детройте" игроками не используется 16-й номер, под которым играл защитник Владимир Константинов, однако этот номер официально не был выведен из обращения. Константинов завершил спортивную карьеру в 1997 году после автомобильной аварии, в результате которой оказался прикован к инвалидному креслу.
В июне стало известно, что Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Традиционные мероприятия, посвященные включению новых членов в Зал хоккейной славы, пройдут в Торонто с 15 по 18 ноября.

Карьера Зубова

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с "Далласом".
Всего в НХЛ он провел 16 лет ("Даллас" — 12 сезонов, "Рейнджерс" — 3, "Питтсбург" — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. В НХЛ завершил карьеру в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор и до конца карьеры защитник больше не выступал за национальную команду.
В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК "Сочи", под руководством Зубова "Сочи" два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, а в прошлом сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с "Локомотивом" (2-4). В марте клуб заключил новое соглашение с тренером на один год с возможностью продления, но 12 октября специалист был уволен со своего поста. В июле Зубову исполнилось 49 лет.
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Теги:
Хоккей , Майк Модано , Владимир Константинов , Нил Бротен , Сергей Зубов , Йере Лехтинен , Павел Буре , Локомотив , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА
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