Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на вторник "Вашингтон" на домашней площадке проиграл "Аризоне" (3:4 Б), Кузнецов помог команде отыграться со счета 0:3, забросив две шайбы.

Первой звездой дня признан финский форвард "Каролины" Себастьян Ахо , который в домашнем матче с "Оттавой" (8:2) забросил две шайбы.