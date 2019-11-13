СКА на выезде обыграл «Амур»

Хоккеисты СКА в 12-й раз подряд обыграли «Амур» в Хабаровске

"Амур" не может обыграть СКА на своем льду 12 матчей подряд, последняя победа над СКА в Хабаровске была одержана 28 октября 2007 года в матче Суперлиги (чемпионат России по хоккею) со счетом 3:2. СКА обыграл "Амур" в седьмой раз подряд, последний раз "Амур" оказался сильнее СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, на выезде победив армейцев со счетом 2:1, встреча прошла 15 января 2016 года.

Петербуржцы занимают второе место в Западной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. "Амур" занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции, в активе клуба 22 очка в 26 играх. "Амур" потерпел четвертое поражение подряд.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с клубом "Куньлунь" из Пекина в пятницу, "Амур" в воскресенье примет "Йокерит" из Хельсинки.