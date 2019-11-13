Клуб NHL отправит Ковальчука в бессрочный запас

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес» сможет тренироваться с командой, но не будет принимать участие в официальных матах.

В ближайшее время клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» планирует вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука . Об этом сообщил спортивный журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

« "Лос-Анджелес" уведомил Ковальчука, что в ближайшем будущем будет выведен из состава команды. Он сможет тренироваться с клубом, но выступать за них в официальных матчах не будет», — написал Фридман.

Летом 2018 года российский форвард Илья Ковальчук подписал с клубом «Лос-Анджелес» трехлетний контракт. Однако, по решению тренера, в прошлом сезоне нападающий не играл в составе клуба на официальных матчах NHL, из-за чего в 64 играх набрал только 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности «-26».