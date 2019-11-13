Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Рейнджерс» победили «Питтсбург» в матче НХЛ. Панарин и Малкин сделали по передаче 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
«Рейнджерс» победили «Питтсбург» в матче НХЛ
Фото: © AP Photo/Frank Franklin II
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Питтсбург" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили второй номер драфта 2019 года финн Каапо Какко (7-я и 63-я минуты) и Адам Фокс (20), у гостей отличились Джастин Шульц (22) и Джаред Маккан (33).
Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачи и довел количество набранных очков в сезоне до 19 (8 шайб + 11 передач), он набирает очки в девяти матчах подряд. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин также отметился в матче точным пасом, в его активе 7 (2+5) очков в сезоне. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 30 бросков из 32 и одержал четвертую победу в сезоне.
"Рейнджерс" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 16 игр, "Питтсбург" идет седьмым с 22 очками в 18 встречах. В следующем матче "Рейнджерс" 15 ноября в гостях сыграют с "Тампой", "Питтсбург" днем позже также на выезде сразится с "Нью-Джерси".
В другом матче игрового дня "Монреаль" на своей площадке в овертайме победил "Коламбус" со счетом 3:2.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ "Лос-Анджелес" СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ "Лос-Анджелес" "Спартак" победил ЦСКА впервые за шесть лет в КХЛ "Спартак" победил ЦСКА впервые за шесть лет в КХЛ Нападающий "Вашингтона" Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ Нападающий "Вашингтона" Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
Комментарии 
Теги:
Хоккей , Каапо Какко , Джастин Шульц , Александр Георгиев , Евгений Малкин , Адам Фокс , Артемий Панарин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Словакии назвали ресторан в честь Макгрегора
В Словакии назвали ресторан в честь Макгрегора
Канадский хоккеист сравнил Россию с тюрьмой
Канадский хоккеист сравнил Россию с тюрьмой 105
Клуб NHL отправит Ковальчука в бессрочный запас
Клуб NHL отправит Ковальчука в бессрочный запас
Форма не подошла. Сборная РФ сыграет с Бельгией в старом
Форма не подошла. Сборная РФ сыграет с Бельгией в старом
Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды
Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение