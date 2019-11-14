Матчи КХЛ начали показывать в Южной Корее и Болгарии

Матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начали транслировать в Южной Корее и Болгарии. Всего игры КХЛ показывают в 34 странах, помимо России.

Lagardère Sports Media заключила договор с южнокорейской телекомпанией, которая покажет 174 игры регулярного чемпионата и плей-офф в нынешнем и следующем сезонах, сообщает пресс-служба КХЛ.

Помимо этого, соглашение заключено с болгарской компанией Nova, которая уже провела первую трансляцию матча чемпионата КХЛ 23 октября между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». Всего до конца сезона зрители болгарского телеканала смогут посмотреть 80 игр регулярного чемпионата и плей-офф.

В сезоне 2018/2019 на зарубежных каналах было показано 1 502 трансляции игр чемпионата КХЛ. Мы рады тому, что телеаудитория лиги увеличивается, прирастая в том числе и теми странами, в которых хоккей не является видом спорта номер один, — сказал вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов.