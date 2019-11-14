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Матчи КХЛ начали показывать в Южной Корее и Болгарии 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Матчи КХЛ начали показывать в Южной Корее и Болгарии
Фото: metallurg.ru
Матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начали транслировать в Южной Корее и Болгарии. Всего игры КХЛ показывают в 34 странах, помимо России.
Lagardère Sports Media заключила договор с южнокорейской телекомпанией, которая покажет 174 игры регулярного чемпионата и плей-офф в нынешнем и следующем сезонах, сообщает пресс-служба КХЛ.
Помимо этого, соглашение заключено с болгарской компанией Nova, которая уже провела первую трансляцию матча чемпионата КХЛ 23 октября между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». Всего до конца сезона зрители болгарского телеканала смогут посмотреть 80 игр регулярного чемпионата и плей-офф.
В сезоне 2018/2019 на зарубежных каналах было показано 1 502 трансляции игр чемпионата КХЛ. Мы рады тому, что телеаудитория лиги увеличивается, прирастая в том числе и теми странами, в которых хоккей не является видом спорта номер один, — сказал вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов.
Ранее News.ru писал о том, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» намерен разорвать контракт с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.
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Теги:
Хоккей , Илья Ковальчук , Металлург
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