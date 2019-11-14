Кузнецов принёс победу «Вашингтону»

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:1 Б.
Kuzy finds the back of the net on this beaut 👍 #CapsFlyers pic.twitter.com/KJMg5MOf8N— Washington Capitals (@Capitals) 14 ноября 2019 г.
Победный буллит забросил российский форвард Евгений Кузнецов.
Ещё один россиянин Иван Проворов отметился голевой передачей в составе «Флайерз».
Ранее Евгений Кузнецов был признан второй звездой дня по итогам матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), писал News.ru.