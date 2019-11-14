Илью Ковальчука вынуждают уйти из «Лос-Анджелеса»

Ситуация, в которой второй год подряд оказывается нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук , отнюдь не уникальна для российских легионеров в НХЛ. И попаданий в запас, и недопониманий с наставниками у россиян бывало предостаточно. Однако есть признаки, по которым нынешнее положение Ковальчука вполне можно назвать критичным для продолжения его карьеры за океаном — об этом говорит предыдущий опыт подобных событий. Мы намеренно не стали включать в эту подборку конфликты хоккеистов, которые в НХЛ не обладали звёздным статусом (Филатов, Бурмистров), или тех, чьи конфликтные ситуации не привели к быстрому завершению карьеры за океаном (Ковалёв, Брызгалов).

з. Алексей Житник и Дон Уодделл в «Атланте» (2008)

Известный ныне хоккейный эксперт сделал себе имя в середине и конце 1990-х годов, играя за «Лос-Анджелес» и «Баффало». В «Кингз» он выходил на лёд вместе с Уэйном Гретцки и в своём первом же сезоне в НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли. В «клинках» Житник стал настоящей звездой лиги, получил приглашение на «Олл Стар Гейм» и имел все шансы завоевать Чашу, но крест на этих планах поставил знаменитый гол-фантом форварда «Далласа» Бретта Халла в финале-1999. После «Баффало» Житник транзитом через «Айлендерс» и «Филадельфию» оказался в «Атланте», которая тогда пыталась построить крепкий коллектив, опираясь на молодого таланта Илью Ковальчука и ряд опытных ветеранов. В сезоне-2006/07 Житник был самым высокооплачиваемым защитником «Трэшерз» и играл по 30 минут за матч, но на следующий сезон случилась отставка главного тренера Боба Хартли . На тренерский пост временно заступил генменеджер клуба Дон Уодделл, который сразу же стал урезать игровое время Житника, вывел его из спецбригады большинства, а потом и вовсе отправил в запас.

«Все когда-нибудь случае в жизни впервые. Мне потребовалось 15 лет, чтобы полностью здоровым остаться в запасе. Конечно я расстроен и сильно огорчён», — говорил тогда Алексей. «Я сказал ему, что он должен играть лучше. Это относилось к ряду матчей Нам нужно получать от него большую отдачу», — заявил в ответ Уодделл.

В июне 2008 года контракт Житника (последний год, $ 2,25 млн) был выкуплен.

н. Александр Фролов и Джон Торторелла в «Рейнджерс» (2010)

Фролов на протяжении семи сезонов показывал неплохой хоккей в «Лос-Анджелесе»: суперзвездой Александр не был, но стабильно забивал по 25 голов за сезон и был на виду. После перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс» у россиянина возникло недопонимание с главным тренером Джоном Тортореллой, который перевёл Фролова в силовое звено и стал максимально ограничивать его игровое время. Вскоре Александр инициировал приватный разговор с Тортореллой и дал несколько скандальных интервью. «Меня абсолютно не устраивает то, что провожу на льду по 7 — 8 минут за матч, тем более в силовом звене. Это просто не моя игра, о чем я тренеру откровенно сказал. А так личных проблем у меня с ним нет. Никто никого не упрекал, мы просто обсудили сложившуюся ситуацию. Тренер обещал, что скоро все изменится, надо только немного потерпеть и больше работать на тренировках», — сказал Фролов, и после этого появилась информация о том, что россиянина изо всех сил пытаются обменять. Спроса на Фролова не нашлось, а вскоре Александр получил травму колена, после которой его карьера НХЛ завершилась — после сезона он подписал контракт с омским «Авангардом»

н. Александр Сёмин и Брюс Будро в «Вашингтоне» (2011)

Александр Сёмин и Билл Питерс в «Каролине» (2014)

О том, как заокеанские наставники пытались перевоспитать Александра Сёмина, наверняка когда-нибудь выйдет целая книга, поскольку Сёмин был одним из самых противоречивых и талантливых наших легионеров в НХЛ. Александр, обладая огромным потенциалом, неоднократно попадал в опалу и был нещадно критикуем прессой. Стоит вспомнить два эпизода. Первый случился осенью 2011 года, когда Брюс Будро, уставший от постоянных неудач «Вашингтона» в плей-офф, принялся менять залихватский стиль игры команды. Досталось и Сёмину, и Александру Овечкину, которого фрагментарно перестали выпускать в ключевые отрезки матчей. После того, как в семи матчах подряд Сёмин оставлял свою команду в меньшинстве, Будро усадил форварда в запас, но вскоре последовала отставка тренера. В 2012 году Сёмин подписал крупный контракт с «Каролиной», но летом 2015 года выставил его на драфт отказов и выкупил договор. Наставник «ураганов» Билл Питерс неоднократно критиковал Александра за глупые удаления и отсутствие результативности — сезон2014/15 он начал с восьмиматчевой голевой засухи.

«На данный момент, Сёмин не в составе. Он играл достаточно. Я не думаю, что можно получать штраф за неспортивное поведение в тот момент, когда команда отчаянно пытается сократить разрыв в счете и спасти матч. Я принял решение, и думаю, что это будет лучше и для самого игрока, и для команды. Никто не желает Сёмину ничего плохого, но мы хотим, чтобы он вносил больший вклад в игру, чтобы он играл с отдачей, с нужным темпом, реализуя свой потенциал. Для того чтобы это происходило, нужно быть готовым и психологически, и физически», — говорил тогда Питерс.

Как мы видим, всё это очень похоже на то, что сейчас говорят в стане «Кингз» про Илью Ковальчука, а что касается Сёмина, то он уже в следующем сезоне после выкупа контракта играл в КХЛ за «Магнитку».

з. Олег Твердовский и Питер Лавиолетт в «Каролине» (2006)

Олег Твердовский и Марк Кроуфорд в «Лос-Анджелесе» (2007)

Твердовский — двукратный обладатель Кубка Стэнли, которому под занавес своей карьеры в НХЛ пришлось прилично повоевать и поиграть в фарм-клубе, где он даже претендовал на титул лучшего игрока плей-офф АХЛ. В 2005 году Твердовский покинул Суперлигу, где провёл два сезона, выступая за омский «Авангард» и подписал контракт с «Каролиной». В регулярном чемпионате у Олега всё было отлично — он сыграл 72 матча, набрал приличные для защитника 23 очка, но в плей-офф неожиданно сел в запас. «Мы были единственной командой лиги, которая играла не в шесть, а в семь защитников. Между ними распределялось время на площадке. Это, кстати, одна из причин, почему „ураганы“ прошли весь регулярный чемпионат без спадов, на одном дыхании. Но в плей-офф Лавиолетт перешел на шесть защитников и почему-то посчитал, что лишний — это я…», — недоумевал тогда россиянин, который в победном розыгрыше Кубка Стэнли появился на льду только 5 раз.

Твердовский, имевший односторонний контракт с зарплатой в $ 2,5 млн сам попросил обмена и оказался в «Лос-Анджелесе», где тренером работал Марк Кроуфорд. С самого начала нового сезона Твердовский оказался в запасе, а потом выходил нерегулярно, получая 8-10 минут.