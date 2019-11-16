Овечкин высказался после поражения от «Монреаля» в матче НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" и сборной России Александр Овечкин после поражения от "Монреаля". Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги. По его словам, столичная команда минувшей ночью не смогла продемонстрировать свою игру. "Соперники быстро забросили шайбу, потом вторую, и сразу уловили нить игры. Мы оказались не в состоянии оказать должного сопротивления. У нас вообще не вышло сыграть так, как мы умеем", — сказал Овечкин. Ранее сообщалось, что Сергей Зубов поделился впечатлениями после введения в Зал хоккейной славы.

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