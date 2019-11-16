Овечкин высказался после поражения от «Монреаля»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Чемпионка Украины по боксу трагически погибла в 18 лет
Чемпионка Украины по боксу трагически погибла в 18 лет
Бокс
Раскрыта просьба Шумахера
Раскрыта просьба Шумахера
Автоспорт
Скончался старейший олимпийский чемпион США
Скончался старейший олимпийский чемпион США
Легкая атлетика
Вдова Дадашева готовится к суду в США
Вдова Дадашева готовится к суду в США
Бокс
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон
Эвертон
18:00
Норвич Сити Норвич Сити
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М

Овечкин высказался после поражения от «Монреаля» в матче НХЛ 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
Овечкин высказался после поражения от «Монреаля»
Фото: Газета.Ru
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" и сборной России Александр Овечкин после поражения от "Монреаля". Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.
По его словам, столичная команда минувшей ночью не смогла продемонстрировать свою игру.
"Соперники быстро забросили шайбу, потом вторую, и сразу уловили нить игры. Мы оказались не в состоянии оказать должного сопротивления. У нас вообще не вышло сыграть так, как мы умеем", — сказал Овечкин.
Ранее сообщалось, что Сергей Зубов поделился впечатлениями после введения в Зал хоккейной славы.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения "Монреалю" Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения "Монреалю" "Тампа" разгромила "Рейнджерс" в матче НХЛ "Тампа" разгромила "Рейнджерс" в матче НХЛ СКА в овертайме переиграл "Куньлунь" в матче КХЛ СКА в овертайме переиграл "Куньлунь" в матче КХЛ 
Теги:
Хоккей , Сергей Зубов , Александр Овечкин , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка Украины по боксу трагически погибла в 18 лет
Чемпионка Украины по боксу трагически погибла в 18 лет 1
Раскрыта просьба Шумахера
Раскрыта просьба Шумахера
Скончался старейший олимпийский чемпион США
Скончался старейший олимпийский чемпион США 1
Вдова Дадашева готовится к суду в США
Вдова Дадашева готовится к суду в США
«Локомотив» назвал стоимость братьев Миранчуков
«Локомотив» назвал стоимость братьев Миранчуков
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение