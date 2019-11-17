Форвард «Лос-Анджелеса» Прохоркин забросил первую шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин набрал первое очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата с "Вегасом".

Прохоркин отличился на 30-й минуте встречи с передач Кайла Клиффорда и Мэтта Лаффа, в настоящий момент идет второй период, счет 3:2 в пользу хозяев площадки. 26-летний форвард проводит пятый матч в НХЛ.

Прохоркин подписал однолетний контракт с "Лос-Анджелесом" 13 мая нынешнего года. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2012 года в четвертом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 российский нападающий провел восемь матчей за фарм-клуб "Лос-Анджелеса".

До заключения контракта с клубом из Лос-Анджелеса Прохоркин выступал за петербургский СКА (2016-2019), московский ЦСКА (2010-2015) и уфимский "Салават Юлаев" (2015-2016). В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. В 2018 году вместе с российской сборной он стал победителем Олимпийских игр, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане.