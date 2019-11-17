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Форвард «Лос-Анджелеса» Прохоркин забросил первую шайбу в НХЛ 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Прохоркин забросил первую шайбу в НХЛ
Фото: РИА Новости
Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин набрал первое очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата с "Вегасом".
Прохоркин отличился на 30-й минуте встречи с передач Кайла Клиффорда и Мэтта Лаффа, в настоящий момент идет второй период, счет 3:2 в пользу хозяев площадки. 26-летний форвард проводит пятый матч в НХЛ.
Прохоркин подписал однолетний контракт с "Лос-Анджелесом" 13 мая нынешнего года. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2012 года в четвертом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 российский нападающий провел восемь матчей за фарм-клуб "Лос-Анджелеса".
До заключения контракта с клубом из Лос-Анджелеса Прохоркин выступал за петербургский СКА (2016-2019), московский ЦСКА (2010-2015) и уфимский "Салават Юлаев" (2015-2016). В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. В 2018 году вместе с российской сборной он стал победителем Олимпийских игр, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане.
В "Лос-Анджелесе" выступает другой россиянин — нападающий Илья Ковальчук, с которым Прохоркин ранее играл в СКА, сборной России и на Олимпиаде-2018. Ковальчук не попал в состав "Лос-Анджелеса" на игру с "Вегасом".
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Теги:
Хоккей , Прочее , Николай Прохоркин , Илья Ковальчук , Кайл Клиффорд , Салават Юлаев , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА
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