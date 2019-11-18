«Вегас» разгромил «Калгари»

«Вегас» всухую разгромил «Калгари» в матче НХЛ, забросив шесть шайб

"Вегас" одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Калгари". Встреча завершилась со счетом 6:0.

"Вегас" занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 23 очка в 22 матчах. "Калгари" идет на девятой строчке, имея в активе 23 очка в 23 встречах. Следующий матч "Вегас" проведет 20 ноября дома против "Торонто". "Калгари" в этот же день на выезде встретится с "Колорадо".

В другом матче дня "Чикаго" дома победил "Баффало" со счетом 4:1. В составе победителей две шайбы забросили третий номер драфта НХЛ 2019 года — канадский нападающий Кирби Дак. В активе новичка теперь девять (пять шайб + четыре передачи) очков в текущем регулярном чемпионате.