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«Вегас» всухую разгромил «Калгари» в матче НХЛ, забросив шесть шайб 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
«Вегас» разгромил «Калгари»
Фото: AP Photo/Isaac Brekken
"Вегас" одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Калгари". Встреча завершилась со счетом 6:0.
В составе победителей шайбы забросили Вильям Карлссон (11-я и 58-я минуты), Пол Штясны (30), Макс Пачиоретти (49), Коди Икин (55) и Марк Стоун (56). Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери отразил 34 броска по своим воротам и завершил второй матч "на ноль" в текущем регулярном чемпионате, всего на его счету теперь 58 сухих игр в карьере. Флери стал лучшим игроком встречи, второй звездой был признан защитник "Вегаса" Нэйт Шмидт, отдавший четыре результативные передачи, третьей — Карлссон.
"Вегас" занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 23 очка в 22 матчах. "Калгари" идет на девятой строчке, имея в активе 23 очка в 23 встречах. Следующий матч "Вегас" проведет 20 ноября дома против "Торонто". "Калгари" в этот же день на выезде встретится с "Колорадо".
В другом матче дня "Чикаго" дома победил "Баффало" со счетом 4:1. В составе победителей две шайбы забросили третий номер драфта НХЛ 2019 года — канадский нападающий Кирби Дак. В активе новичка теперь девять (пять шайб + четыре передачи) очков в текущем регулярном чемпионате.
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Комментарии1 
Теги:
Хоккей , Вильям Карлссон , Марк Стоун , Пол Штясны , Макс Пачиоретти
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