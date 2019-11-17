Хет-трик Гранта помог «Анахайму» обыграть «Сент-Луис», у Барбашёва «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей три шайбы забросил Дерек Грант и ещё один гол на свой счёт записал Райан Гецлав. Единственную шайбу в составе проигравшей команды забросил Винс Данн . Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 57 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Таким образом, «Сент-Луис» продлил серию поражения до трёх игр. «Анахайм» в свою очередь прервал пятиматчувую серию поражений.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Анахайм» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».