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Хет-трик Гранта помог «Анахайму» обыграть «Сент-Луис», у Барбашёва «-1» 

Чемпионат.com + ещё 5 4 часа назад
Хет-трик Гранта помог «Анахайму» обыграть «Сент-Луис»
Фото: РИА Новости
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей три шайбы забросил Дерек Грант и ещё один гол на свой счёт записал Райан Гецлав. Единственную шайбу в составе проигравшей команды забросил Винс Данн. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 57 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Таким образом, «Сент-Луис» продлил серию поражения до трёх игр. «Анахайм» в свою очередь прервал пятиматчувую серию поражений.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Анахайм» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».
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Теги:
Хоккей , Иван Барбашев , Винс Данн , Дерек Грант
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