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«Это не балет, русский». Овечкина настигла карма, его начали бить свои и чужие 

Чемпионат.com 27 минут назад
«Это не балет, русский». Овечкина бьют свои и чужие
Фото: Reuters
Что бы сказал по этому поводу Дон Черри?
После предыдущего матча «Вашингтона» с «Монреалем» главной темой для обсуждений стал силовой приём Александра Овечкина против одного из лидеров «Канадиенс» Джонатана Друена. Фраза россиянина про то, что это хоккей, а не балет, лишь подогрела интерес, и аудитория раскололась на два лагеря: одна полагали, что Овечкин подпрыгнул во время силового приёма, другие — что всё было абсолютно чисто. Так или иначе, но пока призыва бывшего тафгая Жоржа Ларака к дициплинарному комитету НХЛ остались без ответа — никаких расследований в отношении Овечкина инициировано не было, а сам Александр вместе с командой спокойно прилетел в Бостон на матч против «Брюинз».
Сама встреча с «мишками» предполагалась как дуэль Овечкина и лучшего снайпера нынешнего регулярного чемпионата Давида Пастрняка, но перестрелки не получилось. Вместо голевой феерии зрители увидели обилие стычек и силовых приёмов, и капитан «столичных» оказался в центре этого водоворота. Началось всё с того, что Овечкин попробовал приложить к борту своего визави — капитана «Бостона» Здено Хару. Справиться с двухметровым словаком россиянину не удалось, да и попытка была весьма осторожной — всё-таки, это не Друен, и последствия подобного поступка могут быть сомнительными.
Затем Александр выбрал более подходящего по габаритам оппонента и утолил жажду силовой борьбы.
Чуть позже главный провокатор «Брюинз» Брэд Маршан поцапался с защитником гостей Михалом Кемпны. Чех несильно толкнул соперника, но в драку вступать не стал, а на помощь Кемпны тут же прилетел Том Уилсон, заваливший Маршана на лёд.
Чувствовалось, что силовик Уилсон максимально заряжен на противоборство с колючими «мишками», и именно он мог стать антигероем матча для «Кэпиталз». В середине второго периода, когда «Вашингтон» уступал со счётом 1:2, Уилсон сбил с ног Овечкина. Россиянину ещё повезло, что перед самым контактом с Уилсоном, на пути Тома попался форвард «Бостона» Шон Курали, который слегка притормозил 43-го номера «столичных». В противном случае Овечкин вполне мог оказаться в роли Друена, в адрес которого он раздавал ироничные комментарии буквально день назад.
Приехав на скамейку запасных, оба нападающих «Вашингтона» убедились, что всё в порядке и посмеялись над этим эпизодом. А болельщики в социальных сетях мгновенно вспомнили фразу Александра про балет и начали писать комментарии в стиле: «Это действительно хоккей, я не балет, русский!».
«Столичные» пытались отыграться, но за Овечкиным зорко присматривала оборона «Бостона». В одном из эпизодов третьего периода Александр имел неплохой шанс забить, но не убежал от защитника Чарли Макэвоя, который снёс Великую Восьмёрку с ног.
В итоге, «Вашингтон, уступавший весь матч в счёте, смог отыграться за 59 секунд до конца основного времени усилиями Ти Джея Оши, а в серии буллитов одержал победу. Решающим оказался бросок Якуба Враны, когда чешский форвард продемонстрировал явную любовь к финтам в стиле Павла Дацюка.
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Комментарии5 
Теги:
Хоккей , Статьи , Брэд Маршан , Шон Курали , Якуб Врана , Дон Черри , Том Уилсон , Александр Овечкин , Джонатан Друен , Михал Кемпны
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