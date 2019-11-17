«Это не балет, русский». Овечкина бьют свои и чужие

«Это не балет, русский». Овечкина настигла карма, его начали бить свои и чужие

Что бы сказал по этому поводу Дон Черри

После предыдущего матча «Вашингтона» с «Монреалем» главной темой для обсуждений стал силовой приём Александра Овечкина против одного из лидеров «Канадиенс» Джонатана Друена . Фраза россиянина про то, что это хоккей, а не балет, лишь подогрела интерес, и аудитория раскололась на два лагеря: одна полагали, что Овечкин подпрыгнул во время силового приёма, другие — что всё было абсолютно чисто. Так или иначе, но пока призыва бывшего тафгая Жоржа Ларака к дициплинарному комитету НХЛ остались без ответа — никаких расследований в отношении Овечкина инициировано не было, а сам Александр вместе с командой спокойно прилетел в Бостон на матч против «Брюинз».

so it begins… pic.twitter.com/zBmqCFSDJQ— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 17 ноября 2019 г. Сама встреча с «мишками» предполагалась как дуэль Овечкина и лучшего снайпера нынешнего регулярного чемпионата Давида Пастрняка, но перестрелки не получилось. Вместо голевой феерии зрители увидели обилие стычек и силовых приёмов, и капитан «столичных» оказался в центре этого водоворота. Началось всё с того, что Овечкин попробовал приложить к борту своего визави — капитана «Бостона» Здено Хару. Справиться с двухметровым словаком россиянину не удалось, да и попытка была весьма осторожной — всё-таки, это не Друен, и последствия подобного поступка могут быть сомнительными.

Чувствовалось, что силовик Уилсон максимально заряжен на противоборство с колючими «мишками», и именно он мог стать антигероем матча для «Кэпиталз». В середине второго периода, когда «Вашингтон» уступал со счётом 1:2, Уилсон сбил с ног Овечкина. Россиянину ещё повезло, что перед самым контактом с Уилсоном, на пути Тома попался форвард «Бостона» Шон Курали , который слегка притормозил 43-го номера «столичных». В противном случае Овечкин вполне мог оказаться в роли Друена, в адрес которого он раздавал ироничные комментарии буквально день назад.

the babes are okay pic.twitter.com/YABTmUq4qb— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 17 ноября 2019 г. Приехав на скамейку запасных, оба нападающих «Вашингтона» убедились, что всё в порядке и посмеялись над этим эпизодом. А болельщики в социальных сетях мгновенно вспомнили фразу Александра про балет и начали писать комментарии в стиле: «Это действительно хоккей, я не балет, русский!».

Great job by Charlie McAvoy to close in on Alex Ovechkin and break up a prime scoring chance. pic.twitter.com/pwilAKGGAy— Conor Ryan (@ConorRyan_93) 17 ноября 2019 г. «Столичные» пытались отыграться, но за Овечкиным зорко присматривала оборона «Бостона». В одном из эпизодов третьего периода Александр имел неплохой шанс забить, но не убежал от защитника Чарли Макэвоя, который снёс Великую Восьмёрку с ног.