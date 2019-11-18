В «Тракторе» уволили устроившего протест болельщиков

В «Тракторе» уволили сотрудника, устроившего протест болельщиков

Вице-президент и генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал, что сотрудник хоккейного клуба, который был зачинщиком акции протеста болельщиков, был уволен.

Видгоф подчеркнул, что именно бывший сотрудник клуба опубликовал открытое письмо болельщиков с призывом к отставке руководства.

Надо понимать, кто это опубликовал, — это активные болельщики и тот человек, который ещё получает в клубе зарплату. Для нас это было большое удивление, буквально нож в спину. Сегодня я уже с ними встретился, поговорили, этого человека, который занимал в клубе должность менеджера по работе с болельщиками, мы уволили, — сказал Видгоф ТАСС.

Ранее фанаты челябинского «Трактора» в знак протеста покинули трибуны через пять минут после начала матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста» (2:4), писал News.ru.