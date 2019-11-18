Болельщики «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте

Болельщики хоккейного «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте матчей

Болельщицкое объединение хоккейного клуба "Трактор" под названием "Сектор А" объявили о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге. Причиной такого решения является их недовольство работой генерального директора челябинцев Бориса Видгофа.

Продолжение конфликта фанатов и «Трактора» pic.twitter.com/gBeFSjoGkB— Ivan Shitik (@Damassk) 18 ноября 2019 г. Фанаты уже направили открытое письмо на имя президента "Трактора" и губернатора Алексея Текслера с просьбой отправить в отставку Видгофа. Кроме того, также болельщиков не устраивает работа по комплектованию состава команды. Они заявили, что бойкот продлится до тех пор, пока не будут уволены несколько менеджеров клуба.

Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" сотни активных болельщиков челябинцев в знак протеста покинули домашнюю арену. "Трактор" проиграл со счетом 2:4. После 30 игр "регулярки" клуб из Челябинска имеет 22 очка и последнее, 12-е место в Восточной конференции.