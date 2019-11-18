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Болельщики хоккейного «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте матчей 

Вести.Ru + ещё 3 4 часа назад
Болельщики «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте
Фото: Twitter
Болельщицкое объединение хоккейного клуба "Трактор" под названием "Сектор А" объявили о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге. Причиной такого решения является их недовольство работой генерального директора челябинцев Бориса Видгофа.
Фанаты уже направили открытое письмо на имя президента "Трактора" и губернатора Алексея Текслера с просьбой отправить в отставку Видгофа. Кроме того, также болельщиков не устраивает работа по комплектованию состава команды. Они заявили, что бойкот продлится до тех пор, пока не будут уволены несколько менеджеров клуба.
Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" сотни активных болельщиков челябинцев в знак протеста покинули домашнюю арену. "Трактор" проиграл со счетом 2:4. После 30 игр "регулярки" клуб из Челябинска имеет 22 очка и последнее, 12-е место в Восточной конференции.
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Теги:
Хоккей , Алексей Текслер , ХК Трактор
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