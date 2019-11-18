Обладатель Кубка Гагарина назвал Овечкина машиной

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил физическую форму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Александр сейчас находится в отличной физической форме. Это потрясающе, мы видим Овечкина в его лучших традициях. Есть статистика, что в НХЛ становится меньше щелчков, но Овечкин просто рвет всю эту статистику в клочья. Он использует те компоненты, от которых другие уходят, плюс он прекрасно двигается», — цитирует эксперта Sport24.
Он также высказался о силовом приёме Овечкина против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена, который в результате столкновения получил повреждение.
«В данном случае сошлось таким образом, что Друен не видел Овечкина, а Александр шел на силовой прием. Овечкин же машина, как в данной ситуации могло что-то получиться по-другому?» — добавил Бадюков.
Эпизод с Друеном вызвал множество споров в североамериканской прессе. Многие эксперты посчитали, что Овечкин должен был быть удалён по итогам той ситуации.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не исключил, что Овечкин может покинуть «Вашингтон» ради участия в Олимпиаде-2022.