Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал Овечкина машиной

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил физическую форму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр сейчас находится в отличной физической форме. Это потрясающе, мы видим Овечкина в его лучших традициях. Есть статистика, что в НХЛ становится меньше щелчков, но Овечкин просто рвет всю эту статистику в клочья. Он использует те компоненты, от которых другие уходят, плюс он прекрасно двигается», — цитирует эксперта Sport24.

Он также высказался о силовом приёме Овечкина против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена , который в результате столкновения получил повреждение.

«В данном случае сошлось таким образом, что Друен не видел Овечкина, а Александр шел на силовой прием. Овечкин же машина, как в данной ситуации могло что-то получиться по-другому?» — добавил Бадюков.

Эпизод с Друеном вызвал множество споров в североамериканской прессе. Многие эксперты посчитали, что Овечкин должен был быть удалён по итогам той ситуации.