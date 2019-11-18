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Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска 

Lenta.ru + ещё 25 2 часа назад
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Фото: РИА Новости
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Широков забросил шайбу без броска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского «Салавата Юлаева». Видео появилось в Twitter лиги.
На 28-й минуте встречи Широков вышел один на один с вратарем «Салавата» Юхой Метсолой и при помощи ложного движения клюшкой отличился голом. Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 4:1.
В 2017 году нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров таким же способом реализовал буллит в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрс». Трюк повторили Михаил Шалагин и Владимир Ткачев.
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Теги:
Хоккей , Сергей Широков , Владимир Ткачев , Никита Кучеров , ХК Авангард
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