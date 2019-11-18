Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Широков забросил шайбу без броска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского «Салавата Юлаева». Видео появилось в Twitter лиги.

На 28-й минуте встречи Широков вышел один на один с вратарем «Салавата» Юхой Метсолой и при помощи ложного движения клюшкой отличился голом. Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 4:1.