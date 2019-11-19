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«Все зависит от него»: Ковальчука ждут в России 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
«Все зависит от него»: Ковальчука ждут в России
Фото: Газета.Ru
«Лос-Анджелес Кингз» должен заплатить российскому форварду Илье Ковальчуку еще $2,65 млн в качестве бонусов, а у самого игрока появился вариант с продолжением карьеры в России. Олимпийским чемпионом 2018 года заинтересовался омский «Авангард».
Клуб «Лос-Анджелес Кинг», который выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), еще не выплатил олимпийскому чемпиону Илье Ковальчуку причитающиеся ему бонусы. По информации из Twitter американского журналиста Пьера Лебрюна, точная сумма, которую игрок должен получить от команды, составляет $2,65 млн Как сообщает журналист, «Кингз» планируют рассчитаться с российским нападающим 15 декабря. Примечательно, что это будет уже вторая часть выплат — такую же сумму Ковальчук получил 15 сентября.
13 ноября стало известно, что «Лос-Анджелес» отправил известного россиянина в запас. Здесь стоит отдельно отметить, что контракт, который Ковальчук заключил с клубом, бережет его от различных неприятных ситуаций.
К примеру, «Кингз» не могут обменять форварда без его согласия или отправить Американскую хоккейную лигу (АХЛ, Лига, которая считается второй после НХЛ). Единственный вариант для клуба — посадить хоккеиста в запас, что в команде, собственно, и сделали.
Ковальчук пополнил состав «Лос-Анджелеса» в 2018 году, подписав соглашение на три года с зарплатой в $6,25 млн за сезон. Хоккеист уехал из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где выступал в СКА, в надежде завоевать Кубок Стэнли. Однако после того, как спортсмен оказался в запасе, появилась информация, что «Кингз» планируют расторгнуть с ним контракт. Возможно, на это есть веская причина — этот сезон для хоккеиста выдался не самым удачным. В регулярном чемпионате Ковальчук провел 17 игр, в которых набрал всего девять очков — трижды поражал ворота соперника сам, шесть раз выступил ассистентом.
И сначала казалось, что все проблемы «Лос-Анджелеса» резко решились, когда главный тренер команды Тодд Маклеллан посадил Ковальчука на скамейку запасных. Команда выиграла три матча подряд в регулярном чемпионате.
13 ноября, за несколько часов до информации о выводе россиянина из состава, «Кингз» переиграли «Миннесоту Уайлд» со счетом 3:1, а затем вырвали победу в овертайме над «Детройт Ред Уингз» (3:2) и одолели «Вегас Голден Найтс» (4:3). А затем случился матч с «Аризоной Койотс», который показал, что проблемы «Лос-Анджелеса» заключались не только в русском ветеране. «Кингз» проиграли со счетом 0:3, а соперник смотрелся гораздо предпочтительнее.
В тот же день, когда появилась информация о выводе Ковальчука из состава команды, Лебрюн отметил, что обмен в другой клуб НХЛ является одним из лучших вариантов для хоккеиста, потому что в этой истории нужно учитывать возраст: олимпийскому чемпиону — 2018 уже 35 лет. При этом никакой конкретной информации о том, в каком клубе Ковальчук мог бы продолжить играть, пока нет.
Зато есть вариант с возвращением в Россию. Хоккеиста ждет омский «Авангард». Но при этом агент Ковальчука Юрий Николаев 14 ноября с осторожностью высказался на эту тему, отметив, что пока рано отправлять его клиента обратно в КХЛ.
«В Национальной хоккейной лиге много хитросплетений, поэтому сейчас мне сложно сказать, как будет развиваться эта ситуация. Вопрос о возвращении Ильи в Россию является преждевременным», — цитировал Николаева ТАСС.
Об интересе российского клуба рассказал председатель директоров «Авангарда» Александр Крылов. При этом он отметил, что ему импонирует желание игрока остаться в НХЛ, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Подписание соглашения с омской командой будет зависеть только от самого хоккеиста.
«Мы не говорим об окончании его карьеры. Мы говорим о ее продолжении. И тут есть два варианта. Первый — все-таки зацепиться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Второй — мы его ждем в «Авангарде. Все зависит от Ковальчука», — заявил Крылов в интервью «Матч ТВ».
При этом главный тренер команды Боб Хартли не стал загадывать вперед, еще раз подчеркнув, что Ковальчук отправился в Америку затем, чтобы завоевать главный трофей НХЛ, ведь остальные награды у него уже есть. И правда, Ковальчук является не только победителем Олимпийских игр, в его составе два золота чемпионатов мира, а также два Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ. Для полного комплекта ему не хватает только Кубка Стэнли.
«Думаю, любой менеджер клуба КХЛ хотел бы видеть у себя Ковальчука. Это форвард мирового класса, умеющий решать исходы матчей. У меня сейчас нет планов насчет Ильи. Если он хочет дальше играть в НХЛ — я просто пожелаю ему удачи», — заявил Хартли.
Вопрос с обменом может решиться только 15 декабря, когда игроку будут выплачены все причитающиеся ему бонусы. Однако пока ни один из клубов НХЛ не заявил о желании видеть у себя в составе олимпийского чемпиона. Но, с другой стороны, до назначенной даты еще около месяца, а ситуация в НХЛ, по словам Лебрюна, сильно изменчива.
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Теги:
Хоккей , Статьи , Александр Крылов , Юрий Николаев , Боб Хартли , Тодд Маклеллан , Илья Ковальчук , СКА , ХК Авангард , ИТАР-ТАСС
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