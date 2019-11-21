Наместников получил травму в матче с «Монреалем» 

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».
Видео момента получения травмы россиянина опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.
Он получил повреждение в первом периоде после силового приёма защитника «Канадиенс» Кейла Флёри.
Сама встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сенаторз» (ОТ).
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин шайбой разбил губу рефери в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».