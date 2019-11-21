Овечкин разбил губу судье

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов хозяева впереди со счётом 1:0.
В одном из моментов матча капитан «столичной» команды Александр Овечкин шайбой разбил губу арбитру Фурману Сауту. Рефери смог продолжить матч, в перерыве ему наложили пять швов.
Видео момента можно посмотреть в "Твиттере".
#NHL
Where players are tough & so are officials
Official Furman South took puck off Ovechkin stick in mouth..got some surgical glue on his lip didn't miss sec of action@NHLonNBCSports #ALLCAPS #CapsRangers pic.twitter.com/igOuuH5486— len martez (@LMart810) 21 ноября 2019 г.
Открыл счёт на второй минуте второго периода нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, реализовавший большинство для «Рейнджерс». Для россиянина эта заброшенная шайба стала 10-й в нынешнем сезоне. Ассистентами выступили финский форвард Каапо Какко и американский защитник Адам Фокс. Также Панарин обновил личный рекорд, набрав очки в 12-м матче подряд.