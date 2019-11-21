Овечкин разбил губу судье

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Черчесов от души поблагодарил болельщиков
Черчесов от души поблагодарил болельщиков
Футбол
Суд по делу Ковалева об избиении женщины отложен
Суд по делу Ковалева об избиении женщины отложен
Бокс
Тренер Маркевич высказался о расизме на Украине
Тренер Маркевич высказался о расизме на Украине
Футбол
Роналду ответил на сообщения о своей свадьбе
Роналду ответил на сообщения о своей свадьбе
Футбол
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Овечкин шайбой разбил губу рефери, ему наложили несколько швов. Видео 

Чемпионат.com + ещё 4 52 минуты назад
Овечкин разбил губу судье
Фото: РИА Новости
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов хозяева впереди со счётом 1:0.
В одном из моментов матча капитан «столичной» команды Александр Овечкин шайбой разбил губу арбитру Фурману Сауту. Рефери смог продолжить матч, в перерыве ему наложили пять швов.
Видео момента можно посмотреть в "Твиттере".
Открыл счёт на второй минуте второго периода нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, реализовавший большинство для «Рейнджерс». Для россиянина эта заброшенная шайба стала 10-й в нынешнем сезоне. Ассистентами выступили финский форвард Каапо Какко и американский защитник Адам Фокс. Также Панарин обновил личный рекорд, набрав очки в 12-м матче подряд.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Агент Флёри назвал отражённый бросок своим клиентом «сейвом столетия» Агент Флёри назвал отражённый бросок своим клиентом «сейвом столетия» Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы Рекорд Гретцки в НХЛ, побьёт ли Овечкин рекорд и сколько шайб осталось Рекорд Гретцки в НХЛ, побьёт ли Овечкин рекорд и сколько шайб осталось
Комментарии 
Теги:
Хоккей , Каапо Какко , Адам Фокс , Александр Овечкин , Артемий Панарин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов от души поблагодарил болельщиков
Черчесов от души поблагодарил болельщиков
Суд по делу Ковалева об избиении женщины отложен
Суд по делу Ковалева об избиении женщины отложен
Тренер Маркевич высказался о расизме на Украине
Тренер Маркевич высказался о расизме на Украине
Роналду ответил на сообщения о своей свадьбе
Роналду ответил на сообщения о своей свадьбе
Валуев прокомментирует бой Кокляева и Емельяненко
Валуев прокомментирует бой Кокляева и Емельяненко
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение